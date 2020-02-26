Beşiktaş’a bakarken!

Zirve yürüyüşüne erken veda etmek, oyuncuları negatif etkiler. Kafalarda hep sorular oluşur. ‘Acaba yeni yapılanmada ben olacak mıyım', ‘Yönetim benimle niye konuşmuyor, gidecek miyim yoksa' soruları takımı zorlar.

Ya teknik direktör? Sezon sonuna kadar çok iyi sonuçlar almak ister. Tel tel dökülen bir takımın başında sezonu kapatmak onun için de büyük mesele oluşturabilir.

Asırlık çınarlar kötü bitebilecek sezonları hemen unutmak isterler. Gidecekler ve kalacaklar bir an önce belli olmalı. Hatta jübilesini yapacak oyuncularla ilgili de hemen karar verilmeli. Ve alınacak oyuncular… Maddi yapı bu hususa ne kadar izin verecek?

Özetle işler zor ama önemli olan imkânsızı başarmaktır!

ŞAMPIYONLUK KOKUSU

Uğurcan, Türk futbolunda son yıllardaki en önemli kaleci. Tam maç kazandıran bir stili var. Resmen kaleci olmak için doğmuş. Sörloth tartışmasız ligin en iyi forveti. Manevra kabiliyeti, gol koklama yeteneği, bire bir adam geçme ustalığı, dört dörtlük. Orta alanda bir usta var: Sosa. Takımın omurgası.

N’Diaye’nin orta alana katkısı ve Nwakaeme'nin dönmesiyle Trabzonspor büyük hatalar yapmazsa zor maç kaybeder. Havada sanki şampiyonluk kokusu var!

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