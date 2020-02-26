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Alexander Sörloth’tan Real Madrid açıklaması!
Trabzonspor

Alexander Sörloth’tan Real Madrid açıklaması!

Trabzonspor'un yıldız ismi Alexander Sörloth, İspanyol devi Real Madrid ile adının anılmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sörloth ' Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey' dedi.

26 Şubat 2020 08:24

Trabzonspor’un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Danimarka basınına açıklamalarda bulundu. İspanyol devi Real Madrid’in kendisini izlediğine dair çıkan haberler hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth, “Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey.” cevabını verdi.

Beşiktaş ile oynadıkları maç sonrası bu haberleri gördüğünü söyleyen Sörloth, “Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasına gittim. Snapchat’te arkadaşlarımla kurduğum gruba baktım ve bu haberleri gördüm. Böyle bir maç sonrası bu haberleri görmek özel hissettirdi. Ben elimden geleni yapmak ve mücadelemi sürdürmek istiyorum. Trabzonspor’da da böyle yapıyorum.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Son güncelleme 08:34 | 26 Şubat 2020
Alexander Sörloth ispanya Real Madrid trabzonspor transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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