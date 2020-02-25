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SON DAKİKA | UEFA’dan ‘corona virüsü’ açıklaması! EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi…
Şampiyonlar Ligi

SON DAKİKA | UEFA’dan ‘corona virüsü’ açıklaması! EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi…

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, corona virüsü nedeniyle EURO 2020'de şehir değişikliği yapılabileceğini, tehdidin devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne de ara verebileceklerini söyledi.

25 Şubat 2020 16:38

UEFA İkinci Başkanı Michele Uva, Çin’de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan corona virüsünün spora etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan radyosu Rai’ye konuşan Uva, EURO 2020’nin tehlikede olup olmadığı sorusuna, “Ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Biz turnuvayı iptal etmek ya da herhangi bir şehir değişikliği yapmak istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkelerden birisi virüse karşı garanti vermezse o zaman şehir değişikliği durumuna bakabiliriz” yanıtını verdi.

Uva, UEFA turnuvalarının da duruma göre durdurulabileceğini de belirterek, “Şu an gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendiriyoruz. UEFA olarak her ülkenin virüs hakkında vereceği kararı değerlendireceğiz. Eğer bu virüs Avrupa’da bir tehdit haline gelirse ve istemediğimiz noktaya ulaşırsa, UEFA Şampiyonlar Ligi’ni ve UEFA Avrupa Ligi’ni durdurmak zorunda kalabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Hatırlanacağı gibi İtalya Serie A Ligi’nde virüs sebebiyle geçtiğimiz hafta müsabakalar ertelenmiş, Japonya Ligi’nde de ligler durdurulmuştu.

EURO 2020, 12 Haziran’da Roma’da İtalya-Türkiye maçı ile başlayacak.

Son güncelleme 16:53 | 25 Şubat 2020
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