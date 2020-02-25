Shaq, Kobe anmasında herkesi kahkahaya boğdu: ‘Saygımı kazandığı gün…’

Shaquille O’Neal, takım arkadaşı ve yakın dostu Kobe Bryant için düzenlenen anma töreninde duygusal bir konuşma yaptı. Staples Center’daki anmada konuşan Shaq, anlattığı anekdotlarla da gözü yaşlı katılımcıları kahkahaya boğdu.

Shaq, konuşmasının başında 1996-2004 yıllarında Kobe ile ilişkilerinin çok karmaşık olduğunu ifade etti: “Yaratıcı rekabet ile tüm zamanların en iyi şarkılarını ortaya çıkaran John Lennon ve Paul McCartney’den farklı değildik. Kobe ve ben birbirimizi tüm zamanların en iyi basketbolunu oynamak için zorladık. Ve evet, bazen çocuklar gibi tartıştık, kavga ettik. Ama herkes bizi küs zannederken, kameralar kapandığında, birbirimize göz kırpar ve ‘Haydi gidip biraz k*ç tekmeleyelim’ derdik.”

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Shaq, Kobe ile komik bir anısını anlatınca tüm Staples Center’ı da kahkahaya boğdu:

“Kobe’nin benim saygımı kazandığı gün şuydu. Takımdakiler ‘Shaq Kobe pas vermiyor’ diye şikayet ediyordu. Ben de ‘Tamam ben konuşurum’ dedim. ‘Hey Kobe takım (team) kelimesinde ben (I) yok’ dedim. Kobe, ‘Biliyorum ama o *****’nin içinde ‘m-e’ (Ben) var’ dedi. Geri döndüm çocuklara dedim ki; ‘Ribaundu alın, pas vermeyecek!’

Shaq takes a hilarious trip down memory lane during Kobe Bryant’s public memorial service. #KobeFarewell pic.twitter.com/3k1eMQUabW — ESSENCE (@Essence) February 24, 2020

Konuşmasının devamında Kobe’nin mirasını sürdürme söz veren Shaquille O’Neal, “Natalia, Bianca ve Capri’ye tüm hareketlerini öğreteceğim, söz veriyorum kendi serbest atış tekniklerimi öğretmeyeceğim” diye konuştu.