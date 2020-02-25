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Shaq, Kobe anmasında herkesi kahkahaya boğdu: ‘Saygımı kazandığı gün…’
NBA

Shaq, Kobe anmasında herkesi kahkahaya boğdu: ‘Saygımı kazandığı gün…’

Anma töreninde duygusal bir konuşma yapan Shaq, anlattığı komik anıyla Kobe'nin eşi Vanessa'yı bile güldürmeyi başardı

SKOR DIŞ HABER 25 Şubat 2020 13:28

Shaquille O’Neal, takım arkadaşı ve yakın dostu Kobe Bryant için düzenlenen anma töreninde duygusal bir konuşma yaptı. Staples Center’daki anmada konuşan Shaq, anlattığı anekdotlarla da gözü yaşlı katılımcıları kahkahaya boğdu.

Shaq, konuşmasının başında 1996-2004 yıllarında Kobe ile ilişkilerinin çok karmaşık olduğunu ifade etti: “Yaratıcı rekabet ile tüm zamanların en iyi şarkılarını ortaya çıkaran John Lennon ve Paul McCartney’den farklı değildik. Kobe ve ben birbirimizi tüm zamanların en iyi basketbolunu oynamak için zorladık. Ve evet, bazen çocuklar gibi tartıştık, kavga ettik. Ama herkes bizi küs zannederken, kameralar kapandığında, birbirimize göz kırpar ve ‘Haydi gidip biraz k*ç tekmeleyelim’ derdik.”

25 Şubat 2020 Kobe Bryant`ı anma töreninde Michael Jordan hem ağladı hem güldürdü! NBA`in gelmiş geçmiş en büyük yıldızların arasında yer alan Kobe Bryant`ın ölümü sebebiyle Staples Center`da eşi Vanessa`nın da katıldığı bir anma töreni gerçekleştirildi. İlgili Haberi Oku

Shaq, Kobe ile komik bir anısını anlatınca tüm Staples Center’ı da kahkahaya boğdu:

“Kobe’nin benim saygımı kazandığı gün şuydu. Takımdakiler ‘Shaq Kobe pas vermiyor’ diye şikayet ediyordu. Ben de ‘Tamam ben konuşurum’ dedim. ‘Hey Kobe takım (team) kelimesinde ben (I) yok’ dedim. Kobe, ‘Biliyorum ama o *****’nin içinde ‘m-e’ (Ben) var’ dedi. Geri döndüm çocuklara dedim ki; ‘Ribaundu alın, pas vermeyecek!’

Konuşmasının devamında Kobe’nin mirasını sürdürme söz veren Shaquille O’Neal, “Natalia, Bianca ve Capri’ye tüm hareketlerini öğreteceğim, söz veriyorum kendi serbest atış tekniklerimi öğretmeyeceğim” diye konuştu.

Son güncelleme 13:37 | 25 Şubat 2020
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