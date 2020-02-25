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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları
Şampiyonlar Ligi

CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları

Londra'da Chelsea, Alman devi Bayern Münih ile karşılaşırken; Napoli, İtalya'da Barcelona'yı konuk ediyor. Dört takım da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale uzanmak adına rövanş için avantajlı skor arıyor...

25 Şubat 2020 22:19

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda ikinci hafta heyecanı başlıyor. Chelsea ile Bayern Münih ve Napoli ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçlar saat 23.00’te başlayacak.

CHELSEA 0-0 BAYERN MUNIH

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Giroud

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

NAPOLI 0-0 BARCELONA

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann

Son güncelleme 22:20 | 25 Şubat 2020
barcelona bayern münih chelsea Napoli şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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