CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin maçları

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda ikinci hafta heyecanı başlıyor. Chelsea ile Bayern Münih ve Napoli ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçlar saat 23.00’te başlayacak.

CHELSEA 0-0 BAYERN MUNIH

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kovacic, Willian, Mount, Giroud

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

NAPOLI 0-0 BARCELONA

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann