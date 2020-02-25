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Marcao tarihi zaferi vücuduna kazıdı!
Süper Lig

Marcao tarihi zaferi vücuduna kazıdı!

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de gelen derbi galibiyetinin tarihini koluna dövme yaptırarak ölümsüzleştirdi.

25 Şubat 2020 17:45

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe derbisinden sahadan 3-1'lik skorla galip gelirken, 20 yıl sonra Kadıköy'den zaferle ayrıldı. Bu mücadele 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Marcao da derbi tarihi olan “23.02.2020” tarihini Galatasaray logosu ile birlikte koluna dövme olarak yaptırdı.

Sosyal medya hesabından dövmesinin yapım aşamasını paylaşan Marcao’ya sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük destek mesajları geldi.

Son güncelleme 17:45 | 25 Şubat 2020
galatasaray Marcao süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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