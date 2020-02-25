MAÇ SONUCU | Menemenspor 2-3 Adana Demirspor

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Menemenspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 32 puanla 10. sırada kalırken, konuk takım 40 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

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Maçtan dakikalar

1. dakikada gelişen Menemenspor atağında Ali Özgün'ün sağ kanattan getirdiği topa ceza sahası içinde vuran Mehmet Boztepe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada Taşkın Çalış'ın sağ kanattan verdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Tayfun Aydoğan'ın vuruşunda top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 2-0

42. dakikada ceza sahası dışından topa vuran Mehmet Akyüz'ün şutunda kaleci Selmani topu kurtardı.

44. dakikada defanstan seken topla ceza sahası içinde buluşan Hasan Kılıç, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

51. dakikada Tayfun Aydoğan'ın yaptığı müdahale ile yerde kalan Erkan Zengin'in pozisyonuna hakem penaltı kararı verdi.

52. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Erkan Zengin, topu ağlara gönderdi. 2-2

55. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında sol kanatta topla buluşan Volkan Şen ceza sahasına girdi, kaleci Selmani ile karşı karşıya kalan Volkan Şen, topu kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 2-3

60. dakikada defanstan dönen topa ceza sahası dışından vuran Muhammed Ali Doğan'ın şutunda kaleci Muhammed topu kornere tokatladı.

61. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Erkan Zengin'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz'ün şutunda top kaleci Selmani'den kornere çıktı.

62. dakikada Mehmet Boztepe'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Ali Özgün'ün kafa vuruşunda kaleci Muhammed topu kornere çeldi.

76. dakikada Mehmet Akyüz’ün pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Aosman’ın şutunda top defanstan sekerek kornere çıktı.

89. dakikada sağ kanattan gelişen Menemenspor atağında Selim Aydemir’in yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Hüseyin Çolak’ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta topu başına geçen Taşkın Çalış direkt kaleye vurdu, kaleci Muhammed topu oyun alanına çeldi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Erkan Özdamar, Soner Maraş, Anıl Usta

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum (Trtovac dk. 46), Ali Keten, Domgjoni, Sikiru, Taşkın Çalış, Muhammed Ali Doğan (Hüseyin Çolak dk. 78), Mustafa Çeçenoğlu, Mehmet Boztepe (Selim Aydemir dk. 74), Ali Özgün, Tayfun Aydoğan

Yedekler: Amir Güren, Furkan Bayır, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Rasheed, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal (Okan Alkan dk. 88), Adil Demirbağ, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Hasan Kılıç, Traore, Aosman, Erkan Zengin, Volkan Şen (Berk Yıldız dk. 81), Mehmet Akyüz (Dibba dk. 78)

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Kosecki, Tevfik Altındağ, Sinan Kurt

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Goller: Mehmet Boztepe (dk. 1), Tayfun Aydoğan (dk. 17) (Menemenspor), Hasan Kılıç (dk. 44), Erkan Zengin (dk. 52 pen.), Volkan Şen (dk. 55) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Muhammed Ali Doğan (Menemenspor), Hamidou Traore, Tayyip Talha Sanuç, Aosman (Adana Demirspor)