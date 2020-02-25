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MAÇ SONUCU | İsveç Türkiye 87-80 | Milliler yine mağlup
Milli Takımlar

MAÇ SONUCU | İsveç Türkiye 87-80 | Milliler yine mağlup

EuroBasket 2021 Elemeleri ikinci maçında İsveç ile karşılaşan Türkiye, rakibine mağlup olarak gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

25 Şubat 2020 09:09

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç’e 87-80 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı. Türkiye ilk maçında da Hollanda’ya mağlıp olmuştu.

Salon: Ericsson Globe

Hakemler: Manuel Mazzoni, Sergei Beliakov, Wojciech Liszka

İsveç: Borg 6, Hakanson 23, Magarity 13, Czerapowicz 12, Lindqvist 11, Lofberg 14, Spires 4, Engstrom 2, Pantzar 2

Başantrenör: Hugo Lopez Munoz

Türkiye: Melih Mahmutoğlu 17, Berkan Durmaz 11, Metecan Birsen 10, Semih Erden 6, Sertaç Şanlı 23, Buğrahan Tuncer 10, Doğuş Balbay, Göksenin Köksal 3, Tolga Geçim, Kartal Özmızrak

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 18-20 (Türkiye lehine)

Devre: 47-38 (İsveç lehine)

3. Periyot: 67-55 (İsveç lehine)

Son güncelleme 09:09 | 25 Şubat 2020
EuroBasket 2021 isveç türkiye
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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