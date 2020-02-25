MAÇ SONUCU | İsveç Türkiye 87-80 | Milliler yine mağlup

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri D Grubu ikinci maçında deplasmanda İsveç’e 87-80 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı. Türkiye ilk maçında da Hollanda’ya mağlıp olmuştu.
Salon: Ericsson Globe
Hakemler: Manuel Mazzoni, Sergei Beliakov, Wojciech Liszka
İsveç: Borg 6, Hakanson 23, Magarity 13, Czerapowicz 12, Lindqvist 11, Lofberg 14, Spires 4, Engstrom 2, Pantzar 2
Başantrenör: Hugo Lopez Munoz
Türkiye: Melih Mahmutoğlu 17, Berkan Durmaz 11, Metecan Birsen 10, Semih Erden 6, Sertaç Şanlı 23, Buğrahan Tuncer 10, Doğuş Balbay, Göksenin Köksal 3, Tolga Geçim, Kartal Özmızrak
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 18-20 (Türkiye lehine)
Devre: 47-38 (İsveç lehine)
3. Periyot: 67-55 (İsveç lehine)