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MAÇ SONUCU | Hatayspor Osmanlıspor 1-0 | Lider hata yapmadı
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Hatayspor Osmanlıspor 1-0 | Lider hata yapmadı

Sahasında Osmanlıspor'u tek golle geçen Hatayspor, haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

25 Şubat 2020 16:29

TFF 1’inci Lig´in 24´üncü haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor´u 10’uncu dakikada Yusuf´un attığı golle 1-0 mağlup etti.

STAD: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

HATAYSPOR: Akın, Kubilay, Aabıd Rayane, Mirkan (Dk. 72 Qualı), Selim (Dk. 83 Barbosa), Gökhan (Dk. 68 Alican), Mesut,Sadi, Yusuf, Popov, Caner

OSMANLISPOR: Santiago, Ali Eren, Eric Ayuk, Todorovıc (Dk.63 Oğuz) , Blagojevıc, Halil İbrahim, Mehmet, Erdem, Tamer ( Dk. 84 Yiğit), Barış (Dk.17 Okan)

GOLLER: Dk.10 Yusuf (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Mesut, Kubilay, Alican,Rahman, Gökhan (Hatayspor) – Halil İbrahim (Osmanlıspor)

Son güncelleme 16:29 | 25 Şubat 2020
hatayspor Osmanlıspor tff 1.lig
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OGP
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2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
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