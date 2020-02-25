MAÇ SONUCU | Hatayspor Osmanlıspor 1-0 | Lider hata yapmadı

TFF 1’inci Lig´in 24´üncü haftasında lider Hatayspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor´u 10’uncu dakikada Yusuf´un attığı golle 1-0 mağlup etti.
STAD: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik
HATAYSPOR: Akın, Kubilay, Aabıd Rayane, Mirkan (Dk. 72 Qualı), Selim (Dk. 83 Barbosa), Gökhan (Dk. 68 Alican), Mesut,Sadi, Yusuf, Popov, Caner
OSMANLISPOR: Santiago, Ali Eren, Eric Ayuk, Todorovıc (Dk.63 Oğuz) , Blagojevıc, Halil İbrahim, Mehmet, Erdem, Tamer ( Dk. 84 Yiğit), Barış (Dk.17 Okan)
GOLLER: Dk.10 Yusuf (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mesut, Kubilay, Alican,Rahman, Gökhan (Hatayspor) – Halil İbrahim (Osmanlıspor)