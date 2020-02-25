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Süper Lig

İsmail Kartal’dan tepki: Sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bir puan ile iki-üç basamak yukarıya çıkabilirdik” dedi.

25 Şubat 2020 00:10

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka misafir takım Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kartal yaptığı açıklamada alacakları bir puan ile birkaç basamak yukarıya çıkabileceklerini ve kaybetmenin moral bozukluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kartal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Maça gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Bugün önce 3 puan, alamıyorsak 1 puanı hedefliyorduk. Mücadele gücümüzün iyi olduğunu biliyorduk. Planımız tuttu. Gol pozisyonlarına da girdik. Beraberliği de yakaladık ama maalesef son dakikada şansız bir şekilde yediğimiz golle mağlup olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Güzel oyun ortaya koyduk beni bu mutlu etti. Bir puan ile iki, üç basamak yukarıya çıkabilirdik. Yorgun bir maç trafiğine girdik. Üç haftadır kaybediyoruz bunun moral bozukluğu var. Toparlanmak için önümüze bakacağız.”

Teknik adam İsmail Kartal tribünlerin istifa çağrısına verdiği cevapta, “Bugün Rizespor'un en az 34 puanı olabilirdi. Bu hesapları çok rahat yapabilirdik. Bazı noktalarda eksiklerimiz var. Dediğim gibi çalışıp uğraşacağız. Ben geldiğimden beri tribünler bana istifa diye bağırıyor. Ben Rizeliyim. Geldiğim günden beri bir hoşnutsuzluk var. Ortada bir yanlışlıklar var. Bize karşı yapılan hatalar var. Beni sevmemeye bilirler ama bu armaya herkesin saygı göstermesi lazım. Orada bana istifa diye bağırmalarından takımda etkileniyor. Bu beni çok üzüyor. Burada herkesin bir hayatı ve ailesi var. Burada kul hakkı yeniliyor gibi geliyor bana. Bu işi yaptıranlar öbür dünyada bedelini ödeyecekler. Ben sokağa çıkıyorum herkes benimle resim çektiriyor. Ben Rize'de sevilen bir insanım ama stadyumda başka bir şeyle karşılaşıyorum. Beni buraya sosyal medya getirmedi, sosyal medya gönderemez” dedi.

Son güncelleme 00:39 | 25 Şubat 2020
Çaykur Rizespor ismail kartal süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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