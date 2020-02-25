Eski Galatasaraylı Alex Telles’ten Porto’ya hayat veren füze!

Portekiz’de şampiyonluk mücadelesi veren Porto, kümede kalmaya çalışan Portimonense karşısında eski Galatasaraylı Alex Telles’in golüyle 1-0 galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında uzak mesafeden yaptığı müthiş vuruşla takımını 1-0 öne geçiren 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek, takımının zirve mücadelesinde yara almamasını sağladı.

Bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 8 gol atıp 5 asist yapan ve takımının en çok gole katkı yapan isimlerinden olan Telles, performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

Portekiz’de 22. hafta geride kalırken 56 puanı bulunan Porto, 57 puanlı lider Benfica’nın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

İşte Alex Telles’in müthiş füzesi;

MAÇ SONUCU | Liverpool 3-2 West Ham Liverpool, Anfield`da son 22 dakikasına yenik girdiği maçta West Ham`ı 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Kırmızıların, 27. haftada 26. galibiyetini almayı başardı. İlgili Haberi Oku