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Eski Galatasaraylı Alex Telles’ten Porto’ya hayat veren füze!
Galatasaray

Eski Galatasaraylı Alex Telles’ten Porto’ya hayat veren füze!

Portekiz Ligi'nde Porto forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles, son maçta attığı golle yine adından söz ettirdi. 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek, bu sezon takımının en çok gole katkı yapan isimleri arasında yer alıyor.

SKOR DIŞ HABER 25 Şubat 2020 10:07

Portekiz’de şampiyonluk mücadelesi veren Porto, kümede kalmaya çalışan Portimonense karşısında eski Galatasaraylı Alex Telles’in golüyle 1-0 galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında uzak mesafeden yaptığı müthiş vuruşla takımını 1-0 öne geçiren 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek, takımının zirve mücadelesinde yara almamasını sağladı.

Bu sezon ligde oynadığı 21 maçta 8 gol atıp 5 asist yapan ve takımının en çok gole katkı yapan isimlerinden olan Telles, performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

Portekiz’de 22. hafta geride kalırken 56 puanı bulunan Porto, 57 puanlı lider Benfica’nın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

İşte Alex Telles’in müthiş füzesi;

25 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Liverpool 3-2 West Ham Liverpool, Anfield`da son 22 dakikasına yenik girdiği maçta West Ham`ı 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Kırmızıların, 27. haftada 26. galibiyetini almayı başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:14 | 25 Şubat 2020
Alex Telles Porto
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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