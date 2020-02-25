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Diego Maradona: ‘Umarım Messi harika bir oyun oynamaz’
Şampiyonlar Ligi

Diego Maradona: ‘Umarım Messi harika bir oyun oynamaz’

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak Napoli-Barcelona karşılaşmasının öncesinde iki takımın formasını giyen Arjantinli efsane Diego Maradona açıklamalarda bulundu.

SKOR DIŞ HABER 25 Şubat 2020 15:17

Napoli ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Diego Maradona, İtalyan ekibinin Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesinden önce açıklamalar yaptı.

Arjantin’de teknik adamlık kariyerine devam eden Maradona, “Barcelona bana Avrupa’nın kapılarını açtı ancak ben hikayemi Napoli’de yazdım. Kalbim onlarla birlikte” ifadelerini kullandı.

Napoli’de forma giydiği 1984-1991 yılları arasında 2 kez Serie A, 1 kez İtalya Kupası, 1 kez UEFA Kupası ve 1 kez de İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Arjantinli efsane, 1986’da ise Arjantin Mili Takımı ile Dünya Kupası zaferi tattı.

Napoli’de geçirdiği günler hakkında konuşan Maradona, “Napoli için her şeyi verdim ve ve onlar da sevgilerini vermekten çekinmediler. Napoli ve Arjantin için muhteşem yıllardı” şeklinde konuştu.

Barcelona forması giyen vatandaşı Lionel Messi’nin performansı hakkında konuşan Maradona, “Umarım Napoli’ye karşı harika bir futbol oynamaz. Muazzam yeteneklere sahip, çok iyi bir oyuncu. Kariyerine ve hayatına bugünün en iyi futbolcusu olduğunu bilerek devam etmesi gerekiyor” dedi.

Son güncelleme 16:01 | 25 Şubat 2020
barcelona Diego Maradona Lionel Messi Napoli
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