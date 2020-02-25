Diego Costa antrenmanda çıldırmış! Öyle bir şey yapmış ki…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin altyapısında yetiştikten sonra geçtiğimiz yıl Paris Saint Germain’e transfer olan Marcin Bulka, İspanyol yıldız Diego Costa’nın antrenmanlarda ne kadar agresif olduğunu anlattı. 2014-2018 yılları arasında Chelsea forması giydiği dönemde Diego Costa ile birlikte oynadıklarını belirten Bulka, golcü futbolcunun bir keresinde Nathaniel Chalobah’a küfürler yağdırdığını söyledi.

Bir maçın antrenmanında Nathaniel Chalobah’ın, Diego Costa’nın müdahalesi sonrası sakatlanarak yerde kaldığını belirten Bulka, bunu gören İspanyol yıldızın adeta çıldırdığını belirtti. Polonyalı Youtube kanalı Foot Truck’a konuşan Bulka, “Nathaniel Chalobah’ın sakatlık numarası yaptığını düşündüğü için çılgına döndü. Nathaniel Chalobah’ın başına gidip İspanyolca küfürler savurmaya başladı. Nathaniel Chalobah yerden kalkmayınca Diego Costa şortunu indirip onun suratına oturdu. Sonra da hızla olay yerinden uzaklaştı” dedi.

Diego Costa’nın Chelsea’ye büyük umutlarla transfer edildiğini ancak Didier Drogba kadar başarılı olmadığını belirten Bulka “Kariyerinin en iyi döneminde Chelseaa’ye geldi. Chelsea’nin de ona ihtiyacı vardı. Didier Drogba’nın yakaladığı başarıyı yakalayabilirdi. Ancak bunu başaramadı” ifadelerini kullandı.

Chelsea’nin 2014 yılında 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı transfer ettiği Diego Costa, 4 yıl İngiliz ekibinde oynadıktan sonra 66 milyon Euro’ya Atletico Madrid’e geri dönmüştü.

Bulka’nın verdiği örnek, maçlardaki hırçın tavırları nedeniyle birçok kez kırmızı kart gören Diego Costa’nın, antrenmanda bile ne kadar agresif olduğunu ortaya koydu.