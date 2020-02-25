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Chelsea Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Chelsea Bayern maçı şifresiz kanalda mı?
Şampiyonlar Ligi

Chelsea Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Chelsea Bayern maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi iki takım son hazırlıklarını yapıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek zorlu mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebileceğini merak ediyor. Peki Chelsea Bayern Münih maçı şifresiz kanalda mı? İşte Chelsea Bayern Münih karşılaşmasının yayınlanacağı kanal bilgileri.

25 Şubat 2020 20:32

Bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea sahasında Bayern Münih’i ağırlayacak. İki güçlü takımın nefes kesecek mücadelesine az bir zaman kala futbolseverler maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Chelsea Bayern Münih karşılaşmasını şifresiz kanalda canlı izlemek isteyenler sayfamızdan maçın yayın bilgilerine ulaşabilirler. İşte Chelsea Bayern Münih maçından tüm detaylar.

CHELSEA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Chelsea Stamford Bridge Stadı’nda Alman devi Bayern Münih’i konuk ediyor. Saat 23.00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports HD2 kanalından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler yayıncı kuruluşun sistemine üye olması gerekmektedir.

MUHTEMEL 11’LER

Chelsea: Caballero; James, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kovacic, Jorginho; Mount, Willian; Abraham.

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Alaba, Lucas, Davies; Kimmich, Thiago; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.

CHELSEA- BAYERN MÜNİH MAÇ ANALİZİ Chelsea ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2012’de Allianz Arena’da oynanan ve İngiliz ekibinin penaltılarla 4-3 kazandığı finalde karşı karşıya gelmişti.

Chelsea ve Bayern Münih’in karşı karşıya geldiği son dört resmi maç toplam 17 gole sahne oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde 2003/04 sezonunda bu yana Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih’in ardından en fazla kez gruptan çıkan takım olan Chelsea (14/17), en son 2013/14’te çeyrek finale yükselebildi.

Real Madrid ve Barcelona’nın ardından üst üste en fazla sezon Şampiyonlar Ligi eleme turuna katılmayı başaran takım Bayern Münih. Son sekiz sezonun yedisinde son 16 turunu geçen Alman ekibi, sadece geçen sezon Liverpool’a elendi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi guruplarında oynadığı altı maçı da kazanan ve +19 gol averajıyla gruptan çıkan Bayern Münih, turnuva tarihinin en iyi grup performansını yakaladı. Ancak, grup aşamasında oynadığı altı maçı da kazanan son altı takım kupayı müzesine götüremedi.

Son güncelleme 20:32 | 25 Şubat 2020
bayern münih chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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