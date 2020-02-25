SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kaza yapan uçağın pilotu tutuklandı!
Süper Lig

Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto

Başakşehir’e karşı evinde 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor’da bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek mağlubiyeti protesto etti. Olay yerine polis ve kulüp yöneticileri de giderken taraftarları sakinleştirme çabaları verildi.

25 Şubat 2020 00:16

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka misafir takım Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Mehmet Cengiz tesislerinin önüne gelen bir gurup Çaykur Rizespor taraftarı ‘İsmail Kartal istifa' şeklinde sloganlar atarak mağlubiyeti protesto etti. Tesislerin önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kulüp yöneticileri Hasan Yavuz Bakır ve Serkan Karavin slogan atan taraftarlarla sağ duyulu olmaları yönünde koştu ancak taraftarlar tesislerin önünü terk etmeyeceklerini dile getirdi.

Polisin ve yöneticilerin taraftarları ikna çabaları sürüyor.

Son güncelleme 00:42 | 25 Şubat 2020
Çaykur Rizespor ismail kartal süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Caykur Rizespor
Bugün - 20:00
1
-
2
Istanbul Basaksehir
Alanyaspor
28/02/2020 - 20:00
-
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR