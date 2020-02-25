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Çağla Büyükakçay’dan muhteşem geri dönüş! Tarihe geçti
Tenis

Çağla Büyükakçay’dan muhteşem geri dönüş! Tarihe geçti

Qatar Total Open'da mücadele eden Çağla Büyükakçay, partneri Laura Siegemund ile birlikte geri düştükleri iki sette de gerçekleştirilmesi güç geri dönüşlere imza atarak tur atladı. Çağla Büyükakçay, aldığı galibiyetle Türk tenis tarihine geçti.

25 Şubat 2020 14:16

Katar’ın başkenti Doha’daki Premier seviye WTA turnuvası Qatar Total Open 2020’de mücadele veren milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Coraline Garcia’yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Milli sporcumuz Çağla Büyükakçay Alman partneri Laura Siegemund ile Caroline Garcia-Sania Mirza karşısında aldığı bu galibiyetle klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir rakete karşı galibiyet alan ilk Türk tenisçi oldu.

Wild Card ile katıldıkları turnuvanın açılış turunda önemli bir geri dönüşe imza atan Büyükakçay-Siegemund çifti ilk set 1-3, ikinci set ise 0-3 geriden gelerek maçı çevirmesini bildi. 1 saat 26 dakika süren mücadelede 7 kez servis kıran Türk/Alman ortaklığı, rakiplerini 6-4, 7-5’lik setlerle yenerek ikinci tura yükseldi.

Büyükakçay-Siegemund çifti bugün Doha’da dünya 14 numarası Hao-Ching Chan-Latisha Chan çiftine karşı mücadele edecek.

Son güncelleme 14:16 | 25 Şubat 2020
Çağla Büyükakçay
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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