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Ali Koç’a tam destek!
Süper Lig

Ali Koç’a tam destek!

G.Saray maçının ardından küçük bir grubun küfürlü tepkisi taraftarı çileden çıkardı. Başkan Koç’a büyük destek geldi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 25 Şubat 2020 07:47

3-1'LİK Galatasaray yenilgisinin ardından Başkan Ali Koç'a yönelik yapılan sözlü saldırılar tepki çekti. Camianın çoğunluğu Koç'un 3 Haziran 2018'den bu yana yaptığı fedakârlıklara bir derbi mağlubiyetiyle hiçe sayılmasını kabul etmiyor. Kulübü 625 milyon dolar borçla devralan Koç, kişisel servetinden 50 milyon Euro kasaya aktarıp kanayan yaraya pansuman oldu.

Sponsorluklarla birlikte 150 milyon Euro kaynak yaratan Fenerbahçe'nin Başkanı, bütün branşları Koç A.Ş'nin sponsorluklarıyla sağlama aldı. Daha yolun başında olduğunu belirten Koç, yakın çevresine kendisini istifaya zorlayanlara karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

Son güncelleme 07:47 | 25 Şubat 2020
ali koç derbi destek Fenerbahçe galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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