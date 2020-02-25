Ali Koç’a tam destek!

3-1'LİK Galatasaray yenilgisinin ardından Başkan Ali Koç'a yönelik yapılan sözlü saldırılar tepki çekti. Camianın çoğunluğu Koç'un 3 Haziran 2018'den bu yana yaptığı fedakârlıklara bir derbi mağlubiyetiyle hiçe sayılmasını kabul etmiyor. Kulübü 625 milyon dolar borçla devralan Koç, kişisel servetinden 50 milyon Euro kasaya aktarıp kanayan yaraya pansuman oldu.

Sponsorluklarla birlikte 150 milyon Euro kaynak yaratan Fenerbahçe'nin Başkanı, bütün branşları Koç A.Ş'nin sponsorluklarıyla sağlama aldı. Daha yolun başında olduğunu belirten Koç, yakın çevresine kendisini istifaya zorlayanlara karşı mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.