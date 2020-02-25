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Adil Rami’den Ersun Yanal ve Ali Koç açıklaması
Süper Lig

Adil Rami’den Ersun Yanal ve Ali Koç açıklaması

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü aradığı şansı bulamayan Adil Rami, Sochi'ye transferinin ardından sarı lacivertli kulüple ilgili açıklama yaptı.

SKOR DIŞ HABER 25 Şubat 2020 09:45

Rusya takımlarından Sochi’ye transfer olan 34 yaşındaki Fransız stoper Adil Rami, Fenerbahçe’deki günleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Rusya’ya transferine izin verdiği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teşekkür eden Rami, teknik direktör Ersun Yanal ile hiçbir problemi olmadığını söyledi.

İşte Rami’nin açıklamaları:

”Fenerbahçe’ye oynamak ve oranın en iyisi olmak için gittim. Ancak iki ayda bir oynayarak bunu başaramazsınız. Neden böyle oldu anlayamıyorum. Az süre almam futbolum veya sakatlıklarımla ilgili değildi. Ersun Yanal ve teknik heyet ile hiçbir problemim olmadı. Ayrılık kararıma saygı gösteren Ali Koç’a teşekkür ediyorum.”

Süper Lig’de sadece Ankaragücü karşısında 45 dakika forma giyen Fransız futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise 6 maçta oynadı.

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Son güncelleme 09:45 | 25 Şubat 2020
Adil Rami ali koç ersun yanal Fenerbahçe sochi
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