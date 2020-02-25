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70 yaşındaki Fenerbahçe taraftarının videosu olay oldu!
Fenerbahçe

70 yaşındaki Fenerbahçe taraftarının videosu olay oldu!

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söylerken, 70 yaşlarındaki bir futbolseverin de onlara eşlik etmesi güzel görüntülere sahne oldu.

25 Şubat 2020 12:42

Süper Lig’in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu yakınlarında toplanarak meşaleler eşliğinde marşlar söyleyerek maçın havasına girdikleri esnada onlara eşlik eden bir futbolsever ise yüzleri gülümseten görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

70 yaşlarındaki Fenerbahçe taraftarı, elindeki bastonu havaya kaldırarak marşlara eşlik etti. Yerinde duramayan sarı-lacivert sevdalısı yaşlı adam, enerjisiyle adeta gençlere de taş çıkardı.

İşte o anlar;

Son güncelleme 12:42 | 25 Şubat 2020
Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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