Stattan ayrıldığımda kafamın içinde Sezen Aksu’nun bu şarkısı çalıyordu: “Ah yine mi keder, ama artık yeter, yine kapıda kara geceler…”

Çünkü Fenerbahçe’yi yine kara günler ve gecelerin bekleyeceği maçın henüz 10. dakikası itibariyle malumun ilanı oldu. Ersun Yanal’ın sahaya sürdüğü kadro ve bu kadronun olmamışlığı her geçen dakika daha belirginleşse de; ilk yarıda iki pas üst üste yapamayan Fenerbahçe’nin hocası, ikinci yarıda sahaya tek bir oyuncu değişikliği bile yapmadan çıkarak zaten yenilgiyi kabullenmiş oldu.

Peki bu durumda, Galatasaray karşısında sahadan silinen Fenerbahçe’de, 9 ay sonra ilk 11’de forma giyen Tolgay Arslan’a mı suçu atmalı, yoksa oyuncusu tel tel dökülürken kenarda onu izleyen hocasına mı. Ersun Yanal “Hazır değil” demesine rağmen basına “Ben aslında hazırım hoca oynatmadı” diyen ve sahada adım atmaya mecali olmayan Hasan Ali Kaldırım’a mı kızmalı, yoksa stoper transferine para bulup bu takıma bir sol bek almayan Ali Koç’a mı!

KİM FENERBAHÇE’NİN İYİ YÖNETİLDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİR?

Elbette herkes suçu birilerine atacaktır. Ama Fenerbahçe’yi yönetme iddiasıyla göreve gelenlerin artık bahanelere, gerekçelere sığınacak durumu kalmadı. Saha dışı olayların hepsini yok saydığımızda kim Fenerbahçe’nin iyi yönetildiğini söyleyebilir? Son 2 senede yapılan transferlerden, teknik direktör tercihlerine, rakiplerle iletişimden, kulüp içi dinamizmine kadar bir tane yolunda giden şey yok. Hakem hatalıdır, TFF art niyetlidir hatta devlet kademelerindeki bazı insanlar bile kazanmanızı istemiyor olabilir. Ama sen siperini ne kadar korunaklı kazdın?

ALİ KOÇ’UN KREDİSİ KOLAY KOLAY BİTMEYECEKTİR

Fenerbahçe’yi her açıdan kaosa sürükleyen yapının mimarı tartışmasız Fenerbahçe yönetimidir. Bunu düzeltecek olanlar da. Tarihe geçen bir destekle camianın başına geçen Ali Koç’un kredisi öyle kolay kolay bitmeyecektir. Ancak yıllardır çekmediği dertle çile kalmayan Fenerbahçe taraftarına bunları yaşatmak da kimsenin hakkı değil.

ACİLEN YENİLENME VE İLERİYE ADIM!

23. Hafta itibariyle Fenerbahçe için yine bir sezonun sonuna gelindi. Bir şampiyonluk daha kaybedildi, ezeli rakibine evinde 21 yıllık yenilmezlik serin son buldu ve her şeyden önemlisi şampiyon olup elde etmeyi planladığın maddi kaynaklara bir yıl daha kavuşamamış oldun. Belki de bu yüzden gelecek sezon yine kadro kurmakta sıkıntı yaşayacak ve şampiyonluktan yine uzak kalacaksın.

Özetle; Fenerbahçe için kara bir gece yaşandı. Dört koldan etrafı sarılmış ve kendi içinde büyük parçalanmalar yaşamaya başlayan Fenerbahçe’nin acilen yenilenmeye ve ileriye adım atmaya ihtiyacı var. Yoksa bu karanlık uzunca bir süre daha dağılmayacak gibi duruyor.