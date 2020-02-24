Son dakika! Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin maç esnasında tribünde kalp krizi geçirdi

Kasımpaşa’nın Yukatel Denizlispor’u konuk ettiği maçın 60. dakikasında tribünlerde maçı takip eden bir kişinin rahatsızlanmasıyla oyun durdu. İlk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans tribünün önüne getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın durumu nedeniyle hakem oyunu durdurdu ve ambulans sahanın içinden geçmek zorunda kaldı. DHA’nın haberine göre kalp krizi geçiren kişinin Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin olduğu aktarıldı.

Bilgin derhal hastaneye kaldırıldı. Olaya tanıklık eden Kasımpaşalı oyuncular üzüntülerini gizleyemezken o anlar objektiflere yansıdı.

Ayrıntılar gelecek…