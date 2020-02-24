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Son dakika! Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin maç esnasında tribünde kalp krizi geçirdi
Süper Lig

Son dakika! Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin maç esnasında tribünde kalp krizi geçirdi

Son dakika! Kasımpaşa Denizlispor maçı esnasında Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, DHA'nın haberine göre kalp krizi geçirdi ve derhal hastaneye kaldırıldı.

24 Şubat 2020 21:33

Kasımpaşa’nın Yukatel Denizlispor’u konuk ettiği maçın 60. dakikasında tribünlerde maçı takip eden bir kişinin rahatsızlanmasıyla oyun durdu. İlk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans tribünün önüne getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın durumu nedeniyle hakem oyunu durdurdu ve ambulans sahanın içinden geçmek zorunda kaldı. DHA’nın haberine göre kalp krizi geçiren kişinin Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin olduğu aktarıldı.

Bilgin derhal hastaneye kaldırıldı. Olaya tanıklık eden Kasımpaşalı oyuncular üzüntülerini gizleyemezken o anlar objektiflere yansıdı.

Ayrıntılar gelecek…

Son güncelleme 21:36 | 24 Şubat 2020
Kasımpaşa Nursal Bilgin süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
23 12 44
5 Alanyaspor
23 11 39
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