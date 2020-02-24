Max Kruse’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: ‘Dün hakkında…’

Fenerbahçe, Aralık 1999’dan sonra ilk kez evinde Galatasaray’a mağlup olurken tarihi derbinin ardından Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Max Kruse, kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

3-1’lik skorla sona eren maçta Fenerbahçe’nin tek golünü kaydeden Alman hücumcu paylaşımında, “Kötü gece için üzgünüm. Hepimiz çok mutsuzuz ve bunu unutturamayız ancak yeniden ayağa kalkıp savaşmak için, kulüp için, taraftarlar için, formamızdaki renkler için her şeyimizi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kruse çektiği videoda ise, “Dün hakkında çok kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Sanırım herkes hayatının en kötü gecelerinden birini geçirdi. Kulübün de tarihinin en kötü günlerinden biriydi. Bizim de çok üzüldüğümüze emin olabilirsiniz. Özür diliyoruz. Kazanamadık. İyi bir performans sergileyemedik.

Haliyle çok üzgünüz, ne diyeceğimi bilmiyorum. Diyebileceğim tek şey çok üzgün olduğumuz. Hayat devam ediyor ve biz de giydiğimiz bu forma için daha çok savaşacağız.

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‘Şampiyonluk çok zor ancak…’

Sezonu şampiyon olarak bitirmemiz çok zor gözüküyor lakin her koşulda bu kulüp için, üzerimizdeki bu forma için elimizden gelen her şeyi vermemiz gerekiyor. Bana inanabilirsiniz ki hepimiz, bizler de, aynı üzüntüyü paylaşıyoruz.

Daha güçlü dönmeliyiz ve devam etmek, yeniden hareket etmek için çalışmalıyız. Söylebileceklerim bu kadar. İyi günler diliyorum, görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.