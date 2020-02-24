Korkak Yanal cesur Terim

Ersun Yanal'ın korkaklığı Fenerbahçe'yi hem şampiyonluktan etti hem de Kadıköy'de kaybeden hoca olarak tarihe geçti. Fatih Terim'i bu sütunlardan çok eleştirdim ancak Terim dün uzun zamandır unutturduğu büyük hocalığını gösterdi. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmesinin yanında, cesur futboluyla da maçı kazanmak istediğini başlama düdüğüyle birlikte ezeli rakibine hissettirdi. Takımın en formda oyuncusu Emre Akbaba'yı kesmek kolay iş değildi. Hem de uzun zamandır oynamayan ve takımın en çok tartışılan ismi olan Belhanda'yı sahaya sürerek.

KISACASI Galatasaray oynuyor Fenerbahçe seyrediyordu. Dalga dalga gelen sarı-kırmızılılar, gol kaçırma yarışına girdiği sırada penaltı Kanarya'nın imdadına yetişti. Kruse ile öne geçilmesi bile Fenerbahçe'yi ayağa kaldıramadı. Çünkü Ersun Yanal'ın ne kadar defansif orta saha oyuncusu varsa sahaya sürme ve kaybetmeme hastalığı yüzünden ileri gitme şansı da yoktu. Sezon boyunca oynamayan Tolgay'dan kurtarıcı olmasını beklemek de Tolga Ciğerci'den kanat oynamasını beklemek de hayalcilikti. El freni çekilmiş Fenerbahçe, Kadıköy'de ilk defa bir derbide bu kadar aciz bir futbol oynadı. Donk'un golü, 20 yıllık serinin biteceğinin işaret fişeği oldu.

İKINCİ yarıda oyunu kontrolü altında tutan Galatasaray, Onyekuru ile kazandığı penaltı ile büyüyü bozdu. Falcao, Kadıköy'ü yıktı. Uzatmalarda G.Saray'ın yer uçağı Onyekuru tarihe geçen golü attı.

SONUÇ, Fenerbahçelilerin en mutlu olduğu şey artık ellerinde yok. Şampiyonluk yarınlara kaldı. Üstelik Galatasaray artık yarışın bir numaralı favorisi.

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