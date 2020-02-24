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Kasımpaşa’da 3 değişiklik
Süper Lig

Kasımpaşa’da 3 değişiklik

Sahasında Denizlispor'u ağırlayan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig’de son oynadıkları Antalyaspor maçındaki kadrodan 3 isimde değişikliğe gitti.

24 Şubat 2020 20:54

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'nın Denizlispor'u ağırladığı müsabakada Teknik Direktör Fuat Çapa'dan kadroda 3 değişiklik geldi.

Çapa, ligin 22. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasında forma şansı verdiği Tarkan, Thiam ve İlhan'ı yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Yusuf Erdoğan, Hajradinovic ve Koita'ya görev verdi.

Lacivert-beyazlı ekibin teknik adamı Fuat Çapa'nın Denizlispor karşısında sahaya sürdüğü 11 şu şekilde:

“Ramazan, Hadegjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Ndongala, Aytaç, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Koita”

Son güncelleme 20:54 | 24 Şubat 2020
Fuat Çapa Kasımpaşa süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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