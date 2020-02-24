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Galatasaray ara vermedi
Galatasaray

Galatasaray ara vermedi

Galatasaray, ara vermeden Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

24 Şubat 2020 16:02

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başlarken, daha sonra kumda kuvvet ve rampada koşu çalışması yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç gerçekleştirilirken idman; yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yarın izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına çarşamba günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 16:02 | 24 Şubat 2020
galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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