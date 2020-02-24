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Süper Lig

Fuat Çapa: Günün neredeyse 20 saatini birlikte geçirdiğimiz abimizdi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, hayatını kaybeden Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin ile alakalı olarak, “Sevdiğimiz bir insanı kaybettik” dedi.

24 Şubat 2020 23:13

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çapa, mücadelede kalp krizi geçiren Kasımpaşa eski sportif direktörü Nursal Bilgin'in ölüm haberini aldıkları için çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için çok buruk oldu. Sevdiğimiz insanı kaybettik. Geldiğimden beri 3 haftadır günün neredeyse 20 saatini birlikte geçirdiğimiz abimizdi. Şu anda maçla ilgili konuşmanın anlamı yok” şeklinde konuştu.

Fuat Çapa, düzenlenen basın toplantısının ardından takım olarak Bilgin'in vefat ettiği hastaneye gideceklerini aktardı.

Son güncelleme 23:13 | 24 Şubat 2020
Fuat Çapa Kasımpaşa süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
23 13 46
2 Trabzonspor
22 13 45
3 Galatasaray
23 13 45
4 Sivasspor
23 13 45
5 Alanyaspor
23 11 39
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