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Frutti Extra Bursaspor Galatasaray Doğa Sigorta ile berabere kaldı
Süper Ligi

Frutti Extra Bursaspor Galatasaray Doğa Sigorta ile berabere kaldı

Hazırlık maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile karşılaşan Frutti Extra Bursaspor, rakibi ile berabere kaldı.

24 Şubat 2020 16:37

Euro Basket 2021 Grup Elemeleri maçları nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Frutti Extra Bursaspor, İstanbul’da oynadığı hazırlık maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile 82-82 berabere kaldı. İki yabancı oyuncusu Gian Clavell’in Porto Riko; Gabriel Olaseni’nin de İngiltere Milli Takımı’nda olması nedeniyle karşılaşmada 3 yabancıyla mücadele eden Potanın Timsahları, rakibi ile başa baş mücadele verdi.

28 Şubat Cumartesi günü saat 17.30’da evinde Teksüt Bandırma ile oynayacağı lig maçının provasını yapan Frutti Extra Bursaspor’da Ender Arslan 19, Chris Jones 14, Perry Jones 13, Duşan Cantekin 13, Tevfik Akdamar 12, Can Maxim Mutaf 9 ve Gerard Robinson 2 sayı ile oynadı.

Son güncelleme 16:37 | 24 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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