Fenerbahçeliler büyük resmi görsün, başkanına sahip çıksın

Son 4 haftada olduğu gibi yine gönül futbol konuşmak istiyor ama yaşananlar ve yaşatılmaya çalışılanlar buna izin vermiyor.

Yine de yazıma Galatasaray'ı tebrik ederek başlayacağım. Dile kolay 20 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe'yi yenme başarısı gösterdiler. Başarı 20 yıllık seri mi yoksa 20 yıl sonra kazanmak mı, tartışmaya açık bir konu. Sonuçta iyi futbolla sadece bir galibiyet aldılar. Tebrik etmek gerekir.

Fenerbahçe hocasıyla, futbolcusuyla çok kötü bir gün geçirdi. Ersun Yanal'ın çıkarttığı ilk 11 de yaptığı hamleler de derbiyi kazanmak için yeterli değildi. Tolgay Arslan tercihi kesinlikle kumardı ve bu derbide böyle bir kumara gerek yoktu. Bir de yüzde yüz hakem hataları eklenince…

Saha içinde en fazla bu kadar kalabileceğim. Fenerbahçelilere biraz büyük resimden bahsetmek istiyorum. Çok net Ali Koç'u istifa ettirmeye çalışıyorlar. Kulübü borç batağından kurtarmaya çalışan Koç'u gönderip Fenerbahçe'yi dipsiz bir kuyuya çekmeye çalışıyorlar. Bu adam, kulübü 625 milyon dolar borçla aldı. Kişisel servetinden 10 milyonlarca dolar kulübe hibe etti. Kulübün bütün branşlarına şirketini sponsor yaptı. Tüm iyi niyetiyle kulübü ayakta tutmaya çalışıyor. Düşünün 3 Haziran 2018'de başkan olmasaydı, bu borç kaç milyar dolara çıkacaktı? Kulübe kimler el koyacaktı?

Ali Koç, bütün bu plaları alt üst etti. Fenerbahçe'yi maddi olarak (hala durum çok kritik) ayakta tuttu. Hala da tutmaya çalışıyor. Evet, sportif açıdan büyük yanlışlar yaptı. Comolli'ye güvenerek büyük transfer hataları yapıldı. Takımın bugünkü sorumlularından biri olabilir, evet ama yanlışlarından ders alabilecek kadar önemli biri isimden bahsediyoruz. Soruyorum şimdi, efsane başkan Aziz Yıldırım 1998 yılında göreve geldi, Fenerbahçe ne zaman şampiyon oldu? Her yıl 2-3 hoca değiştirildi, onlarca transfer yapıldı, şampiyonluk için kaç yıl beklendi. Cevap 3 yıl…

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferini bitirmişti. Hatta Rodriguez'le Fenerbahçe adına görüşmeye giden bir yetkili, bir gazeteciyi oyuncuyla birlikte görüntülü arayarak “Transferi bitirdik.” dedi. Ama TFF izin verdi mi, hayır. Sol bekten sonra kanat transferi yapılacaktı, TFF izin verdi mi hayır. Bugün Galatasaray bir sol bek, bir kanat oyuncusuyla tekrar yarışa dahil edildi. Fenerbahçe istediği 2 transferi yapsaydı nerede olurdu?

Gelelim Halil Umut Meler'e… Ne kadar kolay değil mi, “Fenerbahçe kötü oynadı, kaybetti” demek. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçı bu hafta derbi! Haftalardır rakipler, başkanından taraftarına, medyasına kadar “Geçen haftaki hakem hatalarını bu hafta bizden çıkartırlar” diye algı yapıyor. İşe de yaradı, kör göze parmak sokarcasına her hafta sistematik bir şekilde Fenerbahçe aleyhine yapılan hataları tesadüf olarak mı değerlendirelim?

Serdar Aziz'e aynı pozisyonda sarı kart, ama Falcao'ya yok. Galatasaray 46. Dakika 10 kişi kalacaktı ve maç 1-1'di. Serdar Aziz'in pozisyonu net penaltı. Fenerbahçe 2-1 öne geçecekti. Donk'un Deniz'e yaptığı hareket hem son adamdan hem de sertlikten kırmızı kart, Fenerbahçe 2-1 önde Galatasaray 9 kişi kalacaktı. Bir de maça bu açıdan bakın…

Meler, tam 36 faul çalmış. Tam 36. Sonra derbilerde neden futbol yok. 36 kez düdük çalmış, nasıl olsun. Premier Lig'de derbilerde bu sayı 10-15 arası oluyor. MHK'yi de böyle kritik bir maçta ilk kez derbi yönetecek bir hakemi atadıkları için tebrik etmek lazım, sanırım performansından dolayı gurur duyuyorlardır!

Gelelim Ersun Yanal'a. Evet baş sorumlu tecrübeli teknik adam. Eldeki kadrodan verim alması gereken de kendisi. Ama istifa etti gitti diyelim, son 11 hafta kim gelecek? Kaçıp gitmek hocanın lugatında yok. Bu arada tazminat algısı yapanlara şunu söyleyelim, zaten sözleşmesinin bitmesine 3 ay kalmış. Tazminatı falan yok. Nereden çıkartıyorsunuz böyle bir şeyi? Ersun Yanal, Fenerbahçe'den tazminat alma peşinde olsaydı 2014'te istifa etmez, 3 milyon doları alırdı.

Bir de şunu belirtelim, belki de en önemli konu. Sayın Cumhurbaşkanının geçen hafta sonu yaptığı açıklamalar tüm çevresine ders olmalı. Futbolu siyasetten uzak tutun. Sayın Cumhurbaşkanının sözlerinden ders alınmalı ki her Fenerbahçe maçından sonra ülkenin önemli insanları tweet atma yarışına girmesin.

Diyeceğim şudur ki Fenerbahçe taraftarı büyük resmi görsün. Önce Ersun Yanal'ı sonra da Ali Koç'u istifaya zorlayıp Fenerbahçe'yi sahipsizleştirmeye çalışanların tuzağına düşmeyin.