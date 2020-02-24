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Fenerbahçe’de ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
Süper Lig

Fenerbahçe’de ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

24 Şubat 2020 15:02

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde tamamı salonda gerçekleştirilen antrenman saat 12.00'de başladı. Dünkü maça 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını 25 Şubat Salı günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Fotoğraflar: İHA

Son güncelleme 15:02 | 24 Şubat 2020
Antalyaspor Fenerbahçe idman sarı lacivert
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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