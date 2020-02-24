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Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den Ali Koç’a ‘Sicil’ göndermesi!
Süper Lig

Fatih Terim’in kızı Merve Terim’den Ali Koç’a ‘Sicil’ göndermesi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Ali Koç'un aylar önce tecrübeli teknik adam için 'Sicili bozuk' açıklamasına yaptığı paylaşımla göndermede bulundu.

24 Şubat 2020 11:05

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray 21 yıl sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de mağlup etmeyi başardı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından maçın etkisi sosyal medyayı adeta salladı. Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim’in kızı Merve Terim sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

”Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz”

Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ”Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz” ifadelerini kullanarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a göndermede bulundu.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aylar yönce Fatih Terim’i hedef alarak yaptığı açıklamada “Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 11:05 | 24 Şubat 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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