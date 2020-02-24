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Süper Lig

Diego Lugano kılık değiştirdi Galatasaray derbisini Kadıköy’de izledi

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Diego Lugano, Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarlarla beraber izledi. Sarı lacivertlilerin Uruguaylı eski yıldızı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

24 Şubat 2020 14:05

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 21 yıl sonra 3-1 mağlup ederek tarihi seriye son verdi. Daha önce bir çok kez Galatasaray derbisi oynayan sarı lacivertlilerin unutulmaz defans oyuncusu Diego Lugano mücadeleyi tribünden takip etti.

Tanınmamak için kılık değiştirerek taraftarların arasına karışan Lugano sakal, bere ve gözlük takarak kale arkası tribününe gitti.

Futbolu bıraktıktan sonra Saop Paulo Kulübü’nde yönetici olarak görev yapan Lugano’yu kılık değiştirdiği için sarı lacivertli tribünlerde kimse tanımadı.

39 yaşındaki Uruguaylı isim maçın ardından görüntüleri ve fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

Son güncelleme 14:05 | 24 Şubat 2020
derbi DİEGO LUGANO Fenerbahçe galatasaray kılık değiştirdi
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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