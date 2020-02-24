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CANLI YAYIN | Çaykur Rizespor 0-0 Medipol Başakşehir
Süper Lig

CANLI YAYIN | Çaykur Rizespor 0-0 Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un 1 maçı eksik olduğu ligde Çaykur Rizespor deplasmanına liderlik için çıktı... Okan Buruk'un öğrencileri, rakibi yenmesi halinde 23. haftayı lider tamamlayacak. Maçın tüm detaylarını anbean SKOR'dan takip edebilirsiniz.

SKOR 24 Şubat 2020 19:21

Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Bu maç öncesinde Çaykur Rizespor 24 puanla 14. sırada, Medipol Başakşehir ise 43 puanla 4. sırada bulunuyor.

Zirve yarışı yaptığı rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftada mutlak 3 puan almak isteyen Başakşehir, Rizespor’u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Karadeniz temsilcisi ise sahasında güçlü rakibini mağlup edip tehlike hattıyla arasındaki farkı açmak istiyor.

KADROLAR

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Garmash, Diomande, Umar, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba

Son güncelleme 20:17 | 24 Şubat 2020
Çaykur Rizespor Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
23 12 44
5 Alanyaspor
23 11 39
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