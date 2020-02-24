CANLI YAYIN | Çaykur Rizespor 0-0 Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Bu maç öncesinde Çaykur Rizespor 24 puanla 14. sırada, Medipol Başakşehir ise 43 puanla 4. sırada bulunuyor.

Zirve yarışı yaptığı rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftada mutlak 3 puan almak isteyen Başakşehir, Rizespor’u yenmesi halinde liderlik koltuğuna oturacak. Karadeniz temsilcisi ise sahasında güçlü rakibini mağlup edip tehlike hattıyla arasındaki farkı açmak istiyor.

KADROLAR

Çaykur Rizespor: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Garmash, Diomande, Umar, Boldrin, Oğulcan, Skoda

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba