Büyü bozuldu

GALATASARAY'IN 6 maçlık galibiyet serisine rağmen 20 yıldır Kadıköy'de kazanamamasının getirdiği umursamazlık beni çok şaşırttı. Büyü var diyen oldu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı çok şanslı olduğunu düşünen bile vardı ancak Fatih Terim'in dersine iyi çalıştığını söylemek en doğru tespit olacak. Meğerse bu sakinlik, Galatasaray'ın kazanma taktiğiymiş. O ne futboldu ama!

FENERBAHÇE, penaltıdan kazandığı gol sonrası topu Galatasaray'a verdi, oyunu da kendi sahasında kabul etti. Her iki takımın da kazanmaktan başka şansı yokken Ersun Yanal, Galatasaray'a karşı yapılmayacak en büyük hatayı yaptı. Golden sonra takımın geri yaslanmasını kenardan izledi. Serdar-Jailson ikilisinin uyumsuzluğu Donk'un golüyle sonuçlandı. Dirar, uzun bir aradan sonra yerinde oynadı ama etkili olamadı. Altay öyle bir hatalar yaptı ki Ersun Yanal'ın yerinde ben olsam geride kalan haftalarda Harun'u kaleye koyarım.

ONYEKURU'NUN hakkını verelim. Onca pozisyon kaçırdı, taraftara saç-baş yoldurdu ama kazandırdığı penaltı 20 yıllık hasreti de bitirdi. Attığı golle de fişi çekti. Donk ve Falcao da tıpkı Marcio gibi tarihe geçti.

HAKEMLER maç olmuyor ki tartışılmasın! Çaldığı-çalmadığı düdükler, kart tercihleri nedeniyle Hakem Halil Umut Meler'i bütün hafta konuşacağız. Mariano topu çeliyor ve dizi pozisyon gereği Muriqi'in ters ayağına dokunuyor. Penaltı kararı yanlış! Neyse ki Serdar Aziz'e kart gösteren bir hakem çıktı diyeceğim ama Falcao'ya dirsek kırmızı olmalıydı! Saracchi ceza sahasında Serdar'ı çekip düşürüyor, penaltı yok! Fenerbahçe ile Galatasaray senede iki kere oynuyor. Ersun Hoca çizgi ihlali yaptı diye atılmaz ki bir de Fatih Terim'e sarı! Belhanda ve Deniz'in oyundan ihraç edilmeleri ise doğru karardı.

MARTI kanadı büyüsü de Fahri Baba da artık tarih oldu. Galatasaray şampiyonluk yolunda en zorlu sınavı verdi. 7'de 7 yaparak alkışı hak etti.

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