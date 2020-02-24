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Beşiktaş’ta Ljajic müjdesi!
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Ljajic müjdesi!

Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta iyileşen Adem Ljajic, takımla birlikte antrenmana çıktı.

24 Şubat 2020 14:31

Süper Lig´in 24´üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularının ardından Trabzonspor maçında oynayan futbolcular çalışmalarına salonda devam etti. Diğer oyuncuların top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Geçtiğimiz haftayı gripten dolayı yoğun bir tedavi ile geçiren Adem Ljajic iyileşerek idmana çıktı. Sağ boyun adalesinde gerilme olan Boateng, sol arka adalesinde gerilme olan Caner ve sol alt adalesinde sertleşme olan N’Koudou antrenmana katılmadı. Caner’in durumunun çekilecek MR’dan netleşeceği açıklandI.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Son güncelleme 14:31 | 24 Şubat 2020
beşiktaş ljajic
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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