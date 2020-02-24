20 yıl sonra yine Fatih Terim…

Süper Lig´in 23´üncü haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe´yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 7369 gün sonra Kadıköy´de galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılılar Kadıköy´deki son galibiyetini 2-1´lik skor ile 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. Galatasaray´a söz konusu karşılaşmada galibiyeti getiren golleri Hasan Şaş ve Marcio kaydetmişti. O dönem Galatasaray’ın başında yine Fatih Terim vardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımı ile 20 yıl sonra yeniden Kadıköy´de galibiyet sevinci yaşadı. Fatih Terim, Galatasaray´ın 22 Aralık 1999 tarihindeki son Fenerbahçe deplasman galibiyetini yaşayan hocaydı. 66 yaşındaki teknik adam, dün akşamki Fenerbahçe galibiyeti ile Kadıköy deplasmanında Galatasaray´ın başında çıktığı 12´nci lig müsabakasında 3´üncü kez kazanmayı başardı. Fatih Terim´in öğrencileri, söz konusu 12 karşılaşmada 3 kez galip gelmeyi başarırken, 5 defa sahadan yenik ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlik yaşadı.

KADIKÖY´DE 29 LİG MAÇI SONRA 2´DEN FAZLA GOL ATTI

Fenerbahçe´yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla Kadıköy´de 29 lig maçı sonrası 2´den fazla gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar Kadıköy´de en son 11 Nisan 1993 tarihinde 4-1 kazandığı mücadelede 4 gollü bir galibiyet almayı başarmıştı. Galatasaray söz konusu 29 yılda Kadıköy´de 14 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremezken, 10 müsabakada 1 gol ve 5 mücadelede ise 2 gol atabilmişti.

FATİH TERİM´İN 23´ÜNCÜ DERBİ GALİBİYETİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyet ile takımı ile birlikte 23’üncü derbi zaferini elde etti. Tecrübeli teknik adam, bugüne dek sarı-kırmızılılar ile çıktığı 61 derbi müsabakasında 22 galibiyet yaşarken, 23 kez sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Terim’in takımları, 16 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Terim ayrıca Galatasaray´ın başında çıktığı 31´inci Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmayı başardı. Tecrübeli teknik adam takımı ile söz konusu 31 müsabakada, 10 galibiyet elde ederken, 9 mağlubiyet yaşadı, 11 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUSLERA KADIKÖY´DE İLK KEZ GALİBİYET SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray’ın 9 sezondur kalesini koruyan Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 23’üncü Fenerbahçe derbisinde galibiyetle tanıştı. 33 yaşındaki file bekçisi, bu galibiyetten önce sarı-lacivertlilere karşı deplasmanda çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Muslera, söz konusu 9 karşılaşmada takımı ile birlikte sahadan 4 kez mağlup ayrılırken, 5 kez de berabere kalmıştı.

Fatih Terim`in kızı Merve Terim`den Ali Koç`a `Sicil` göndermesi! Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim`in kızı Merve Terim, Ali Koç`un aylar önce tecrübeli teknik adam için `Sicili bozuk` açıklamasına yaptığı paylaşımla göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku