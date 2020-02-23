Younes Belhanda’dan maç çıkışı olay hareket!

Galatasaray’ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru ‘ağlama’ hareketi yaparak Fenerbahçe taraftarlarına gönderme yaptı. Belhanda’nın o anları kameralara böyle yansıdı…