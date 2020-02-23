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Süper Lig

Younes Belhanda’dan maç çıkışı olay hareket!

Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrası stat çıkışında sarı lacivertli taraftarları kızdıran bir harekete imza attı.

23 Şubat 2020 22:49

Galatasaray’ın Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, kırmızı kart görüp atıldığı Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli camiayı kızdıran bir hareket yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Younes Belhanda, maç sonrası takım otobüsüne giderken, kameralara doğru ‘ağlama’ hareketi yaparak Fenerbahçe taraftarlarına gönderme yaptı. Belhanda’nın o anları kameralara böyle yansıdı…

Son güncelleme 22:50 | 23 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray olay hareket younes belhanda
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2 Galatasaray
23 13 45
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22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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