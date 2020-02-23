Süper Lig puan durumu: Zirve karıştı!

Süper Lig son puan durumuna göre; Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında galip gelerek zirveyi tekrar Sivasspor’un elinden aldı. Bordo mavililerin ertelenen Yeni Malatyaspor mücadelesi henüz oynanmadı. Maç eksiği ile lider olan Trabzonspor’u aynı puandaki Sivasspor takip ediyor. Ardından ise üçüncü sırada Medipol Başakşehir bulunuyor. Başakşehir kazanması halinde liderlik koltuğunu alacak. Zirvedeki puan durumunu yakında ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de bugün oynanacak. Haberimizden anlık puan durumunu takip edebilirsiniz. DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LİG PUAN DURUMU