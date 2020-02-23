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Süper Lig puan durumu: Zirve karıştı!
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Zirve karıştı!

Süper Lig'de 23. hafta mücadeleleri devam ediyor. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelelerden Sivasspor-Alanyaspor ve Beşiktaş-Trabzonspor maçları oynandı. Peki Süper Lig'de son puan durumu nasıl şekillendi? İşte güncel puan durumu...

23 Şubat 2020 09:21

Süper Lig son puan durumuna göre; Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında galip gelerek zirveyi tekrar Sivasspor’un elinden aldı. Bordo mavililerin ertelenen Yeni Malatyaspor mücadelesi henüz oynanmadı. Maç eksiği ile lider olan Trabzonspor’u aynı puandaki Sivasspor takip ediyor. Ardından ise üçüncü sırada Medipol Başakşehir bulunuyor. Başakşehir kazanması halinde liderlik koltuğunu alacak. Zirvedeki puan durumunu yakında ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de bugün oynanacak. Haberimizden anlık puan durumunu takip edebilirsiniz. DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

 

Son güncelleme 10:19 | 23 Şubat 2020
puan durumu süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
-
Antalyaspor
Gençlerbirligi
Bugün - 16:00
-
Ankaragücü
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