Son dakika | Kadıköy’de olay görüntüler! Ali Koç tribüne girdi arbede çıktı…

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Ülker Stadı’nda büyük olaylar yaşandı… Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünlerden kendisine gelen istifa tepkileri ve küfürlerin ardından adeta çılgına döndü. Başkan Ali Koç yaşananların ardından protokol önündeki cam bölümden Fenerium Alt E tribününe atladı. Ali Koç’un girdiği tribünde büyük bir arbede yaşandı.

Oldukça sinirli olduğu görülen Başkan Ali Koç taraftarların arasından çıkışlara ve kolidorlara doğru yöneldi.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz…