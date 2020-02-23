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Son dakika | Kadıköy’de olay görüntüler! Ali Koç tribüne girdi arbede çıktı…

Son dakika... Fenerbahçe'nin 21 yıl sonra Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Kadıköy'de büyük olaylar yaşandı. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç tribüne girdi, büyük arbede yaşandı.

23 Şubat 2020 21:53

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a Kadıköy’de 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Ülker Stadı’nda büyük olaylar yaşandı… Maçı tribünden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünlerden kendisine gelen istifa tepkileri ve küfürlerin ardından adeta çılgına döndü. Başkan Ali Koç yaşananların ardından protokol önündeki cam bölümden Fenerium Alt E tribününe atladı. Ali Koç’un girdiği tribünde büyük bir arbede yaşandı.

Oldukça sinirli olduğu görülen Başkan Ali Koç taraftarların arasından çıkışlara ve kolidorlara doğru yöneldi.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz…

Son güncelleme 21:53 | 23 Şubat 2020
ali koç arbede Fenerbahçe kadıköy olay SON dakika
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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