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Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe taraftarlarından takım otobüsüne saldırı! Ali Koç ve Ersun Yanal’a tepki

Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray maçının ardından sarı-lacivertli takımın otobüsüne taşlı saldırıda bulundu. Taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ı da istifaya davet etti.

23 Şubat 2020 23:11

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray’a 3-1’lik skorla mağlup olan Fenerbahçe’de sarı lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal aleyhine tezahüratlarda bulundu. 20 yılı aşkın bir süre sonra gelen Galatasaray mağlubiyeti sonrasında öfkesine hakim olamayan sarı lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve Ersun Yanal’ı istifaya davet ederek tepkilerini gösterdiler.

Stadyum dışındaki tepkilerin yanı sıra Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tepkiler devam etti. Yaklaşık 200 Fenerbahçe taraftarı Can Bartu Tesislerinde sarı lacivertli kafileyi beklerken çevik kuvvet ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemleri aldı. 6 çevik kuvvet otobüsü ve 2 toma ile tesis çevresinde güvenlik önlemleri alınırken sarı lacivertli taraftarlar ‘Ali Koç istifa’, ‘Ararım, sorarım, ararım seni her yerde, ararım ıssız gecelerde Ali Koç nerede’, ‘Ersun Yanal istifa’ sloganları attı.

TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı. Tesislerin kapısının önünde takım otobüsüne yumurta, taş ve şişe gibi sert cisimler yağdıran taraftarlar sert tepki gösterdiler.

Son güncelleme 23:27 | 23 Şubat 2020
ali koç ersun yanal Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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