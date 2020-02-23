Podolski’den tepki çeken paylaşım!

Devre arası transfer döneminde Antalyaspor’a transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, 3-1 Galatasaray’ın kazandığı derbi maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Lukas Podolski, derbi maçı sonrasında sosyal meydal hesabından aslan logosu kullanarak “Mayıslar bizimdir” paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, diğer takım taraftarlarının Podolski’ye tepki göstermesine sebep oldu. Podolski’nin formasını giydiği Antalyaspor 17 Mayıs’ta ligin son haftası Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak olması yapılan bu paylaşımın eleştirilmesine sebep oldu.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Galatasaray’ın eski futbolcusu Alman yıldız Podolski gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı ve bir açıklama yaptı