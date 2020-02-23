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Podolski’den tepki çeken paylaşım!
Süper Lig

Podolski’den tepki çeken paylaşım!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Galibiyetin ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu, Antalyaspor'da forma giyen Lukas Podolski paylaşımda bulundu. Podolski paylaşımında, "Mayıslar bizimdir" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu bu paylaşımından ötürü büyük tepki gördü.

23 Şubat 2020 23:38

Devre arası transfer döneminde Antalyaspor’a transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, 3-1 Galatasaray’ın kazandığı derbi maçı sonrasında flaş bir paylaşım yaptı.

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Lukas Podolski, derbi maçı sonrasında sosyal meydal hesabından aslan logosu kullanarak “Mayıslar bizimdir” paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, diğer takım taraftarlarının Podolski’ye tepki göstermesine sebep oldu. Podolski’nin formasını giydiği Antalyaspor 17 Mayıs’ta ligin son haftası Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak olması yapılan bu paylaşımın eleştirilmesine sebep oldu.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Galatasaray’ın eski futbolcusu Alman yıldız Podolski gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı ve bir açıklama yaptı

Son güncelleme 23:54 | 23 Şubat 2020
Antalyaspor galatasaray paylaşım podolski tepki
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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