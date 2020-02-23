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Ozan Tufan isyan etti! ‘Bir tarihi burada yok ettiler’
Galatasaray

Ozan Tufan isyan etti! ‘Bir tarihi burada yok ettiler’

Fenerbahçe kaptanlarından Ozan Tufan, kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'i sert bir dille eleştirdi.

23 Şubat 2020 21:39

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 yenildiği karşılaşma sonrası konuşan Ozan Tufan, Halil Umut Meler’in kararlarına tepki gösterdi. Maç sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuşan Ozan Tufan, Halil Umut Meler’in iyi niyetli olmadığını savundu.

Sahada futbol oynanmadığını, Halil Umut Meler’in kararlarının maça damga vurduğunu belirten Ozan Tufan “Sezon başından beri Fenerbahçe’ye çok garip şeyler yapılıyor. Hoş değil… Futbol iyi bir yere gitmiyor. Bir tarihi burada yok ettiler!” dedi.

İşte Ozan Tufan’ın açıklamaları:

“Burada söylenecek bir şey yok! Konuşacak birisi varsa o da Halil Umut Meler. Maç başından bu yana Serdar Aziz ile bana “Çok itiraz ediyorsunuz, sarı kart göstereceğim” diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Halil Umut Meler çok sempatik bulduğum hakem ama buraya başka şeyle gelmiş! Bir tarihi burada yok ettiler! Futbol yok sahada, Ömer Bayram milli takımdan arkadaşım diyor ki; hakem buraya gelirken iyi niyetli gelmemiş, size de bize de… Bunu Galatasaraylı oyuncu diyor. TFF gözlemcisi Galatasaray maç kazandı diye videoya çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ben ceza alabilirim çok umurumda değil ama konuşmak zorundayım. Dudağım kanıyor, kart yok! Böyle bir şey olabilir mi ya?”

Son güncelleme 21:39 | 23 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray Halil Umut Meler Ozan Tufan
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