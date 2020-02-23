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MAÇ SONUCU | Altay Adanaspor 3-1 | Altay evinde galip
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Altay Adanaspor 3-1 | Altay evinde galip

Sahasında Adanaspor'u konuk eden Altay, rakibini mağlup etti.

23 Şubat 2020 19:05

TFF 1´inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-0 yenilerek Play-Off hattından çıkan Altay, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde düşme hattındaki Adanaspor’u 3-1 mağlup ederek yeniden ilk 6’ya girdi. Altay’da Portekizli forvet Paixao hat-trick yaparken, stoper Abdülkerim kendi kalesine gol attı. Altaylı taraftarlar teknik direktör Yalçın Koşukavak’a maçtan önce çiçek verdi.

Bu sonuçla iç sahada 3’te 3 yapan Altay 34 puana ulaşıp 5. sıraya yükseldi, Adanaspor 18 puanla düşme hattında kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç

ALTAY: Cihan, Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Kappel (Dk. 82 Hakan), Putsila (Dk. 76 Tavares), Tatos (Dk. 88 Kerim), Turgut Doğan, Paixao

ADANASPOR: Karacic, Savaş, Hakan, Mehmet, Canberk, Diop, Bagayoko (Dk. 58 Furkan) (Dk. 81 Samican), Sinan (Dk. 36 Utku), Hakan, Roni, Eze

GOLLER: Dk. 7, Dk. 14 ve Dk. 66 Paixao (Altay) – Dk. 71 Abdulkerim (K.K) (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Erhan, Yılmaz (Altay), Eze, Furkan, Savaş (Adanaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 7′ Altay öne geçti. Tatos’un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Turgut Doğan yerden kale önüne kesti, Paixao fırsatı affetmedi: 1-0.

GOL! 14′ Sağ kanatta topla buluşan Kappel’in ortasında Paixao bekletmeden gelişine vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

GOL! 66′ Altay farkı 3´e çıkardı. Ceza sahası dışından Erhan’ın sert şutunda ceza sahasında topa ayak koyan Paixao, kaleci Karacic’i kontrpiyede bıraktı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

69′ Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde Abdülkerim kafayı vurdu, kaleci Karacic’in parmaklarının ucuyla çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.

GOL! 71′ Gelişen Adanaspor atağında soldan gelen ortada Altaylı Abdülkerim ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-1.

76′ Gelişen Altay atağında Özgür uzak mesafeden sert vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı gitti.

Son güncelleme 19:05 | 23 Şubat 2020
adanaspor altay
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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