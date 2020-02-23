MAÇ SONUCU | Altay Adanaspor 3-1 | Altay evinde galip

TFF 1´inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-0 yenilerek Play-Off hattından çıkan Altay, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde düşme hattındaki Adanaspor’u 3-1 mağlup ederek yeniden ilk 6’ya girdi. Altay’da Portekizli forvet Paixao hat-trick yaparken, stoper Abdülkerim kendi kalesine gol attı. Altaylı taraftarlar teknik direktör Yalçın Koşukavak’a maçtan önce çiçek verdi.
Bu sonuçla iç sahada 3’te 3 yapan Altay 34 puana ulaşıp 5. sıraya yükseldi, Adanaspor 18 puanla düşme hattında kaldı.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Hakan Karabalcık, Cemil Tunç
ALTAY: Cihan, Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Kappel (Dk. 82 Hakan), Putsila (Dk. 76 Tavares), Tatos (Dk. 88 Kerim), Turgut Doğan, Paixao
ADANASPOR: Karacic, Savaş, Hakan, Mehmet, Canberk, Diop, Bagayoko (Dk. 58 Furkan) (Dk. 81 Samican), Sinan (Dk. 36 Utku), Hakan, Roni, Eze
GOLLER: Dk. 7, Dk. 14 ve Dk. 66 Paixao (Altay) – Dk. 71 Abdulkerim (K.K) (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Erhan, Yılmaz (Altay), Eze, Furkan, Savaş (Adanaspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 7′ Altay öne geçti. Tatos’un ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Turgut Doğan yerden kale önüne kesti, Paixao fırsatı affetmedi: 1-0.
GOL! 14′ Sağ kanatta topla buluşan Kappel’in ortasında Paixao bekletmeden gelişine vurdu, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
GOL! 66′ Altay farkı 3´e çıkardı. Ceza sahası dışından Erhan’ın sert şutunda ceza sahasında topa ayak koyan Paixao, kaleci Karacic’i kontrpiyede bıraktı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
69′ Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde Abdülkerim kafayı vurdu, kaleci Karacic’in parmaklarının ucuyla çeldiği top üst direkten oyun alanına döndü.
GOL! 71′ Gelişen Adanaspor atağında soldan gelen ortada Altaylı Abdülkerim ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-1.
76′ Gelişen Altay atağında Özgür uzak mesafeden sert vurdu, top üst direğe çarpıp dışarı gitti.