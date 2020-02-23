SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Van’da yüksek ateşli 5 şüpheli tedavi altına alındı!
İngiltere Premier Lig

MAÇ ÖZETİ | Leicester City 0-1 Manchester City

Manchester City, Agüero'nun penaltı kaçırdığı maçta Leicester City'yi deplasmanda oyuna sonradan giren Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 yendi. Maçın özeti haberimizde...

23 Şubat 2020 00:44

İngiltere Premier Lig’in 27. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geldi. King Power Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazanarak 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Milli yıldızımız Çağlar Söyüncü’nün 90 dakika forma giydiği maçta, Manchester City’den Sergio Agüero 62. dakikada penaltı kaçırdı.

77. dakikada Agüero’nun yerine oyuna giren Gabriel Jesus ise 3 dakika sonra takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City 57 puanla 2. sırada, Leicester City ise 50 puanla 3. sırada yer aldı. Lider Liverpool ise bir maç eksik olarak 76 puanla zirvede. Klopp’un öğrencileri Pazartesi günü West Ham’ı sahasında konuk edecek.

Son güncelleme 00:45 | 23 Şubat 2020
ingiltere premier lig Leicester City Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 20:00
2
-
2
Trabzonspor
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR