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İtalya’da koronavirüs krizi! Serie A’da 3 maç ertelendi…
İtalya Serie A

İtalya’da koronavirüs krizi! Serie A’da 3 maç ertelendi…

Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını , Çin'in yanı sıra diğer dünya ülkelerini de etkilemeye devam ediyor. İtalya'da ise futbolu olumsuz etkileyen virüs sebebiyle Serie A'da oynanacak 3 karşılaşma ertelendi.

23 Şubat 2020 12:23

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 461’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 78 bin 767’ye yükselirken; 23 bin 196 kişi de tedavi edildi.

Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1105 arttı. Yaşanan gelişmelerin ardından İtalya’da futbolu olumsuz etkileyen virüs sebebiyle Lombardiya ve Veneto bölgelerinde; Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo arasında oynanacak maçların ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Öte yandan İtalya’da şu ana kadar 42 amatör maçın haricinde Serie C’de Piacenza-Sambenedettese arasındaki mücadele de ertelenmişti.

[DHA]

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Son güncelleme 12:23 | 23 Şubat 2020
Koronavirüs serie a
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Sivasspor
23 13 45
3 Istanbul Basaksehir
22 12 43
4 Galatasaray
22 12 42
5 Alanyaspor
23 11 39
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