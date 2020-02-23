İtalya’da koronavirüs krizi! Serie A’da 3 maç ertelendi…

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 461’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 78 bin 767’ye yükselirken; 23 bin 196 kişi de tedavi edildi.

Söz konusu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 101 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1105 arttı. Yaşanan gelişmelerin ardından İtalya’da futbolu olumsuz etkileyen virüs sebebiyle Lombardiya ve Veneto bölgelerinde; Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari ve Atalanta-Sassuolo arasında oynanacak maçların ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Öte yandan İtalya’da şu ana kadar 42 amatör maçın haricinde Serie C’de Piacenza-Sambenedettese arasındaki mücadele de ertelenmişti.

[DHA]

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