İstanbul’da dev düello! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri…

Türk futbolunun klasiği, asırlık çınarlar ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha kozlarını paylaşmak için sahaya çıkıyor.

Üç haftadır kazanamayan sarı-lacivertliler, kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışına veda edecek durumda. Son altı maçını kazanan sarı-kırmızılılar ise zirve takibini sürdürmek için kazanmak zorunda.

Ev sahibinde cezalı Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Rodrigues ve E.Belözoğlu yok. Misafir ekipte Lemina ve Luyindama oynayamayacak. İki devin düellosunda en ilginç noktalardan biri Fenerbahçe'nin, evindeki üstünlüğü.

Kadıköy Boğası, Saracoğlu'nda G.Saray'a 1999 yılından bu yana kaybetmiyor. Bu süreçte oynanan 23 maçta Fenerbahçe, 15 galibiyet aldı, 8 beraberlik çıktı. İki takım arasında yapılan son beş derbi berabere biterken Kanarya, Aslan'a son olarak TT Stadı'nda 18 Ekim 2014'te oynanan ve 2-1 biten maçta yenildi.

Fenerbahçe'de Altay, İsla ve Muriqi, Galatasaray'da Adem ve Feghouli sarı kart cezası sınırında.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Dirar, Muriqi

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Falcao

STAT: Ülker SAAT: 19:00 YAYIN: BeIN Sports HAKEM: Halil Umut Meler

Ersun Yanal`ın Galatasaray derbisindeki hücum planı! Süper Lig`in 23. haftasında ezeli rakibi Galatasaray`ı konuk edecek olan Fenerbahçe`nin hücum planı belli oldu İlgili Haberi Oku

GÜNÜNÜ RAKAMI 23!