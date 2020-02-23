Halil Umut Meler gündeme oturdu! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde verdiği kararlar tepki çekti

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 yenildiği karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, kararları ile Türkiye’de sosyal medyanın gündemine oturdu. Biri Galatasaray’a biri de Fenerbahçe’ye çaldığı iki penaltı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da dahil verdiği üç kırmızı kart ile maçın önüne geçen Halil Umut Meler, ilk kez yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Twitter’ın en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başardı.

Her iki takım taraftarlarının da Halil Umut Meler’in kararlarını sert bir şekilde eleştirdi. Fenerbahçe lehine çaldığı penaltı sonrası Galatasaray taraftarları, Galatasaray lehine çaldığı penaltı sonrası ise Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden olan Halil Umut Meler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Maç sonrası ise Fenerbahçe taraftarları, hem Halil Umut Meler’e hem de Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), yüklendi.

İşte Twitter’da Halil Umut Meler ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

Kötü oynadık, hocanın son 3 haftadır ısrar ettiği hatalarının devamı ile mağlup olduk. Buraya kadar eyvallah. Ama Halil Umut Meler. Sen nasıl bir futbol katilisin. Seninle umarım bir yerde yüzyüze karşılaşırız. Sözde Fenerbahçe’li TFF başkanı ihale Nihat. Sana da yazıklar olsun — u.f.u.k (@ahmetufuk1) February 23, 2020

Staddan arkadaşlar aradı Halil Umut Meler devre arası olmasına rağmen foul çalmaya devam ediyormuş; jailson koridora koşarak girdi diye foul çalıp sen dur önce belhanda geçecek diyip sarı kart göstermiş jailson'a — can derler bana (@canderlerbana) February 23, 2020

Bu gece Fenerbahçe kötü oynamış, yenilgiyi hak etmiş olabilir ama Fenerbahçe'yi doğrayarak maçı Galatarasay'a vermekle görevlendirilmiş bir Halil Umut Meler gerçeği de vardı. #FBvGS — Bilge Kağan (@bilgeoguz8) February 23, 2020

Hakem Halil Umut Meler çok kötüydü. Maçın sonucuna etki eden hatalar yaptı. — iron (@ironeye7) February 23, 2020

Halil umut meler isimli futbol kasabı bana da sarı kart gösterir korkusuyla maçı izlerken ağzımdan tek bir kötü söz çıkmadı — M.Çağatay Girici (@CagatayGirici) February 23, 2020

Aziz baskan olsaydi hasta Galatasarayli olan Halil Umut Meler bu maca atanmazdi! yönetim halen anlamadi anlamiyacak masa basinda yumrugunu vurmazsan böyle dograyip gecerler seni iste! @Fenerbahce — TuerkmenFB1907 (@TuerkmenFB1907) February 23, 2020

Halil umut meler elini kolunu sallaya sallaya doğradı fenerbahçeyi — Alp➴ (@timurrkan) February 23, 2020

Hakemler sistematik olarak aylarca bizi doğradı. Bu maçta da final yapacakları belliydi. Öyle de oldu. Halil Umut Meler 20 yıllık seriyi bitirdi. — Ebru Tastan (@EbruTastan3) February 23, 2020

Halil umut meler keşke kararının altında bu kadar ezilecekseydin maçın basında penaltıyı vermeseydin . Ardından verdiğin yanlış faul sonrası ve yanlış penaltı kararı sonrası Fenerbahçe yi panik futboluna ittin Tff yi kutlarım . — Doğukan Çakır (@dogukannckrr) February 23, 2020

Yalnız Onyekuru’nun aldığı penaltı penaltı filan değil onu bi söyleyelim. Halil Umut Meler kod adlı şahıs da takdir haklarını Gs’den yana kullandı. Gerçi Allah bile takdir haklarını Gs’den yana kullanıyor hep, bu şahsı biz şimdi nasıl suçlayalım. — Bünyamin Nedenyahu (@bavultaciri) February 23, 2020

Zil çaldı kapıyı bi açtım baktım Halil Umut Meler hocam buyur gel dedim yok ben hiç girmiyim sarı kart gösterip gidicem dedi — Raşitcan Taşbölen (@Rasitcantasbln) February 23, 2020

Halil Umut Meler maçı katletti! Bu kadar rezil bir hakem olamaz! Rezilsin TFF Rezilsin MHK — Güçhan Buyuran (@GuchanBuyuran) February 23, 2020

Fenerbahçe:1 Halil umut meler:3. — taner (@taner14218889) February 23, 2020

Halil Umut Meler söyliyceklerim bu kadar — agili (@kafasiiboozuk) February 23, 2020

Halil umut meler büyük topçusun tek başına aldın maçı — Caner Dündar (@Cnrdndr35) February 23, 2020

Halil umut meler verilen görevi yerine getirdi maçı biçti — Uğur Özkaraca (@uguralty) February 23, 2020

Ben de isterdim kazandınız demeyi ama tebrikler Halil Umut Meler iyi oynadın — İsmail Gürbüz (@ismail_gurbuzz) February 23, 2020

az önce mutfakta su içiyordum Halil Umut Meler tarafından sarı kart gördüm — good morning Emre (@emrealakk) February 23, 2020

Halil umut meler fenere verdiği aptal saçması penaltıya rağmen şu yönetimden mutlu olan ne fbli vardır ne gsli — ily (@idemir8) February 23, 2020

Halil umut meler'in verdiği penaltı pozisyonu futbol tarihine kara bir leke olarak geçecektir topa müdahale eden bir oyuncuyu nasıl penaltıyla cezalandırırsınız hangi kural kitabında yazıyor bu Bir de derler Galatasaray Fenerbahçe'yi kadıköy'de yenemiyor nasıl yensin — Hüseyin ANLI (@huseynanli) February 23, 2020

Halil Umut Meler bence penaltı değildi.. ama gs lılar 2 sene önce gs fb ve fb gs maçlarında hakem hatalarını unutmasın. O maçlardaki bundan kötü kararla bizi yenip şampiyon oldular.. — sonertirit (@snrtrt) February 23, 2020

Var a gidince maaşından mı kesiyolar Halil umut meler . Bal gibi topa müdahale pozisyona penaltı verdin . İzlersem iptal ederim diye mi gitmedin vara …. — turkungucu (@isofficial06) February 23, 2020