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Halil Umut Meler gündeme oturdu! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde verdiği kararlar tepki çekti
Galatasaray

Halil Umut Meler gündeme oturdu! Fenerbahçe Galatasaray derbisinde verdiği kararlar tepki çekti

Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'a kaybettiği karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Türkiye'nin gündemine oturdu.

23 Şubat 2020 21:57

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 yenildiği karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, kararları ile Türkiye’de sosyal medyanın gündemine oturdu. Biri Galatasaray’a biri de Fenerbahçe’ye çaldığı iki penaltı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da dahil verdiği üç kırmızı kart ile maçın önüne geçen Halil Umut Meler, ilk kez yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Twitter’ın en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başardı.

Her iki takım taraftarlarının da Halil Umut Meler’in kararlarını sert bir şekilde eleştirdi. Fenerbahçe lehine çaldığı penaltı sonrası Galatasaray taraftarları, Galatasaray lehine çaldığı penaltı sonrası ise Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine neden olan Halil Umut Meler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Maç sonrası ise Fenerbahçe taraftarları, hem Halil Umut Meler’e hem de Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF), yüklendi.

İşte Twitter’da Halil Umut Meler ile ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları:

Son güncelleme 21:57 | 23 Şubat 2020
Fenerbahçe galatasaray Halil Umut Meler
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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