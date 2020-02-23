Güncel puan durumu: Derbiler sonrasında puan tablosunda 23. hafta sıralaması…

Süper Lig’de bu hafta Beşiktaş Trabzonspor ve Fenerbahçe Galatasaray maçları heyecan yarattı. Beşiktaş-Trabzonspor maçında art arda gelen atakların ardından golü bulamayınca fişi 90’da Alexander Sörloth çekti ve 90 dakika 2-2 sona erdi. Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde ise 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılan Galatasaray, 45 puana yükseldi ve yarışı yeniden şekillendirdi. İşte maçların ardından puan durumu…
GÜNCEL PUAN DURUMU
HAFTANIN KALAN MAÇLARI
Çaykur Rizespor – Başakşehir
Kasımpaşa – Denizlispor
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Alanyaspor – Beşiktaş
Konyaspor – Kasımpaşa
Trabzonspor – Çaykur Rizespor
Antalyaspor – Fenerbahçe
Denizlispor – Yeni Malatyaspor
Ankaragücü – Sivasspor
Galatasaray – Gençlerbirliği
Başakşehir – Gaziantep Futbol Kulübü
Kayserispor – Göztepe