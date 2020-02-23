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Güncel puan durumu: Derbiler sonrasında puan tablosunda 23. hafta sıralaması…
Süper Lig

Güncel puan durumu: Derbiler sonrasında puan tablosunda 23. hafta sıralaması…

Süper Lig'de 23. hafta heyecan dolu maçlarla geçiyor. Bu hafta Süper Lig'de Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ise nefesleri kesti. 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılan Galatasaray, 45 puana yükseldi ve yarışı yeniden şekillendirdi. İşte güncel puan durumu...

23 Şubat 2020 21:24

Süper Lig’de bu hafta Beşiktaş Trabzonspor ve Fenerbahçe Galatasaray maçları heyecan yarattı. Beşiktaş-Trabzonspor maçında art arda gelen atakların ardından golü bulamayınca fişi 90’da Alexander Sörloth çekti ve 90 dakika 2-2 sona erdi. Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde ise 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1 galip ayrılan Galatasaray, 45 puana yükseldi ve yarışı yeniden şekillendirdi. İşte maçların ardından puan durumu…

 

GÜNCEL PUAN DURUMU

HAFTANIN KALAN MAÇLARI

Çaykur Rizespor – Başakşehir

Kasımpaşa – Denizlispor

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Alanyaspor – Beşiktaş

Konyaspor – Kasımpaşa

Trabzonspor – Çaykur Rizespor

Antalyaspor – Fenerbahçe

Denizlispor – Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Sivasspor

Galatasaray – Gençlerbirliği

Başakşehir – Gaziantep Futbol Kulübü

Kayserispor – Göztepe

Son güncelleme 21:26 | 23 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
Bugün - 19:00
1
-
3
Galatasaray
Caykur Rizespor
Yarın - 20:00
-
Istanbul Basaksehir
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