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Son Dakika: Ve tarihi seri bitti! Aslan, Kadıköy'de kazandı
Galatasaray Fenerbahçe maç özeti izle: 20 yıllık seri bitti derbiyi Galatasaray kazandı!
Süper Lig

Galatasaray Fenerbahçe maç özeti izle: 20 yıllık seri bitti derbiyi Galatasaray kazandı!

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Nefes kesen dev derbide gülen taraf 3-1'le Galatasaray oldu ve Aslan 22 maç sonra Kadıköy'de galip geldi. Maçta birçok tartışmalı pozisyon olurken gerilim de yükseldi kartlar havada uçuştu. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçının özeti ve detaylar...

23 Şubat 2020 21:43

Dev derbi Galatasaray’ın oldu. Galatasaray, 21 yıllık hasrete son verdi ve Kadıköy’de 22 maç sonra kazandı! 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazanan Aslan, 45 puanla zirve ortağı oldu. Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray son olarak Aralık 1999’da Kadıköy’de galip gelmişti. İşte Fenerbahçe Galatasaray maç özeti…

 

 

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Galatasaray maçının özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY ÖZETİ İZLE

KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

En son 1999’da Kadıköy’de galip gelen Aslan, adeta bir mite dönüşen Kadıköy’de şanssızlığını kırdı. Galatasaray 45 puana yükseldi ve zirve ortağı oldu. Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı. Galatasaray’ın golleri 40’ta Donk, 80’de penaltıdan Falcao ve 90+7’de Onyekuru’dan geldi. Fenerbahçe ise tek golünü 18’de penaltıdan Kruse ile buldu. Zaman zaman tansiyonun da yükseldiği maçta 66’da Ersun Yanal tribüne gönderildi. 84’te ise Belhanda ve Deniz Türüç kırmızı kart gördü ve takımlarını 10 kişi bıraktı. Deniz Türüç direkt kırmızı kart gördü, Belhanda ise 20’de gördüğü sarı kartın ardından 84’teki olaylarda Deniz Türüç’ün suratına yaptığı müdahale ile ikinci sarı kartı görerek atıldı.

Son güncelleme 21:44 | 23 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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