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Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal için toplandı!
Süper Lig

Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal için toplandı!

Kırmızı kart gören Ersun Yanal basın toplantısına da katılamayacağı için stadı erken terkederken, DHA'nın haberine göre Başkan Ali Koç ve Yönetimi statta Yanal hakkında bir karar almak için toplandı.

23 Şubat 2020 22:47

Sahasında 20 yılı aşkın süredir Galatasaray’a kaybetmeyen Fenerbahçe’de bu seri Yanal döneminde sona ererken, şampiyonluk şansı da oldukça zayıfladı. Yenilgi sonrası camia büyük üzüntü yaşarken daha önce ligin 16. haftasında Beşiktaş derbisini kazanmasına rağmen istifaya hazırlanan Ersun Yanal’ı yönetim duymuş ve ani operasyonla ikna ederek görevde tutmuştu.

DHA’nın haberine göre Ersun Yanal’ın Galatasaray yenilgisinden sonra yine istifa eşiğine geldiği ve artık görevde kalamayacağını anladığı için bu durumu yönetime bildirdiği iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetim de teknik heyet ve takımın durumunu masaya yatırlmak için acilen toplandı.

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda toplantının devam ettiği ve istifa varsa kabul göreceği, aksi halde Yanal’ın görevden alınması bekleniyor.

Son güncelleme 22:49 | 23 Şubat 2020
ersun yanal Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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