Fenerbahçe Yönetimi, Ersun Yanal için toplandı!

Sahasında 20 yılı aşkın süredir Galatasaray’a kaybetmeyen Fenerbahçe’de bu seri Yanal döneminde sona ererken, şampiyonluk şansı da oldukça zayıfladı. Yenilgi sonrası camia büyük üzüntü yaşarken daha önce ligin 16. haftasında Beşiktaş derbisini kazanmasına rağmen istifaya hazırlanan Ersun Yanal’ı yönetim duymuş ve ani operasyonla ikna ederek görevde tutmuştu.

DHA’nın haberine göre Ersun Yanal’ın Galatasaray yenilgisinden sonra yine istifa eşiğine geldiği ve artık görevde kalamayacağını anladığı için bu durumu yönetime bildirdiği iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetim de teknik heyet ve takımın durumunu masaya yatırlmak için acilen toplandı.

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda toplantının devam ettiği ve istifa varsa kabul göreceği, aksi halde Yanal’ın görevden alınması bekleniyor.