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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak soru almadı! ‘Herhalde 1-2 gün sonra Ersun hoca…’
Fenerbahçe

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak soru almadı! ‘Herhalde 1-2 gün sonra Ersun hoca…’

Galatasaray’a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maçın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Volkan Kazak geldi. Kazak hakemin tartışıldığı bir karşılaşma olduğunu söyledi.

23 Şubat 2020 22:23

Süper Lig'in 23. haftasında taraftarı önünde Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Ersun Yanal, maç içinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle basın toplantısına katılamadı.

Ersun Yanal'ın yerine basın toplantısına giren yardımcı antrenör Volkan Kazak, “Söyleyeceklerim tabii ki mazeret değil ama hakemin tartışıldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Maç 1-1'ken Serdar Aziz'in pozisyonunda hakemin VAR'a gitmemesi, Donk'un hareketinin kırmızı kart olması, aynı zamanda VAR kayıtları vardır, isterlerse dinlesinler. Hakemin oyuncuları baskı altına almak için söyledikleri dinlenirse nasıl bir maç yönettiğinin analizi yapılabilir. Maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Soru almayacağım. Benim söyleyeceklerim sizi tatmin etmeyecektir. Bununla ilgili gerekli şeyleri herhalde 1-2 gün sonra Ersun hoca söyler” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:37 | 23 Şubat 2020
ersun yanal Fenerbahçe galatasaray Volkan Kazak
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OGP
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22 13 45
2 Galatasaray
23 13 45
3 Sivasspor
23 13 45
4 Istanbul Basaksehir
22 12 43
5 Alanyaspor
23 11 39
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